Les soirées shopping d’Aix en Commerce Aix-en-Provence 4 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Les soirées shopping d’Aix en Commerce Du 04/07 au 29/08/2025 jusqu’à 21h. Boutiques du centre ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-04

fin : 2025-08-29 21:00:00

2025-07-04

Les soirées shopping d’Aix en Commerce proposent une expérience shopping à des horaires où il fait moins chaud, juste avant le dîner.

Chaque vendredi de juillet et août, les boutiques participantes prolongeront l’ouverture jusqu’à 21h pour permettre à leur clientèle de venir en ville quand il fait moins chaud. .

Boutiques du centre ville

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 62 17 84 contact@aixencommerce.fr

English :

Aix en Commerce’s shopping evenings offer a shopping experience at times when it’s not so hot, just before dinner.

German :

Die Shoppingabende in Aix en Commerce bieten ein Einkaufserlebnis zu Zeiten, in denen es nicht so heiß ist, kurz vor dem Abendessen.

Italiano :

Le serate di shopping di Aix en Commerce offrono un’esperienza di shopping in orari non troppo caldi, poco prima di cena.

Espanol :

Las tardes de compras de Aix en Commerce ofrecen una experiencia de compras a horas en las que no hace tanto calor, justo antes de cenar.

