Les soirées thématiques du Comité départemental olympique et sportif de l’Indre Châteauroux

Les soirées thématiques du Comité départemental olympique et sportif de l’Indre

89 Allée des Platanes Châteauroux Indre

Début : Mardi 2025-12-09 20:00:00

fin : 2025-12-09 22:30:00

2025-12-09

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Indre termine l’année 2025 des soirées thématiques en accueillant l’Institut du Sport Durable et la coalition vers un sport éco-responsable pilotée par le CROS CVL.

Pour la dernière soirée thématique de l’année, qui se déroulera le mardi 09 décembre à 20h00 à la Maison Départementale des Sports, le Comité a décidé de se concentrer sur l’éco-responsabilité dans le domaine du sport. Cette soirée sera animée par l’Institut du Sport Durable, un acteur clé dans ce secteur. Les participants auront l’occasion d’assister à la diffusion d’un reportage, suivi d’un débat et de témoignages d’experts sur le sujet. La participation de l’Institut du Sport Durable est rendue possible grâce au soutien de la coalition Vers un sport éco-responsable , avec l’appui du Cros CVL. IIl est important de noter que le nombre de places est limité, alors n’attendez pas pour vous inscrire. Vous avez jusqu’au 05 décembre 2025 pour réserver votre place. .

89 Allée des Platanes Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire indre@franceolympique.com

English :

The Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Indre closes the 2025 year of themed evenings by hosting the Institut du Sport Durable and the coalition vers un sport éco-responsable steered by CROS CVL.

German :

Das Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Indre beendet das Jahr 2025 der Themenabende, indem es das Institut du Sport Durable und die vom CROS CVL geleitete Koalition vers un sport éco-responsable empfängt.

Italiano :

Il Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Indre conclude il suo anno 2025 di serate a tema accogliendo l’Institut du Sport Durable e la coalizione Verso uno sport eco-responsabile guidata dal CROS CVL.

Espanol :

El Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Indre cierra su 2025 año de veladas temáticas acogiendo al Institut du Sport Durable y a la coalición Hacia un deporte eco-responsable , liderada por CROS CVL.

