Les Soirs Bleus Acousteel Gang Le Bourg Bouëx

Bouëx

Les Soirs Bleus Acousteel Gang

Le Bourg 100 rue de la Mairie Bouëx Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Deux ans après leur dernière cavale, le GANG a été repris par le vil et cynique Sheriff Kekeuf qui se faisait un plaisir jubilatoire de les renvoyer derrière les barreaux. C’était sans compter sur Fannibale et sa nouvelle complice Minibass …

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Le Bourg 100 rue de la Mairie Bouëx 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 91 14

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English :

Two years after their last escapade, the GANG was taken over by the vile and cynical Sheriff Kekeuf, who took great pleasure in sending them back behind bars. But Fannibale and his new accomplice Minibass …

L’événement Les Soirs Bleus Acousteel Gang Bouëx a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême