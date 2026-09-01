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AGENDA · Dirac

Les Soirs Bleus – L’Abribus & Winter Blues Band Mairie Dirac

vendredi 18 septembre 2026 · Mairie · Dirac

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Mairie
Adresse
239 Rue du Bourg
Ville
16410 Dirac
Département
Charente
Tarif

Dirac

Les Soirs Bleus – L’Abribus & Winter Blues Band

Mairie 239 Rue du Bourg Dirac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

18h : L’Abribus
21h : Winter blues band
  .

Mairie 239 Rue du Bourg Dirac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 48 50  michel.schwartzweber@wanadoo.fr

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English :

6pm: L?Abribus
9pm: Winter blues band

L’événement Les Soirs Bleus – L’Abribus & Winter Blues Band Dirac a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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