AGENDA · Dirac
Les Soirs Bleus – L’Abribus & Winter Blues Band Mairie Dirac
vendredi 18 septembre 2026 · Mairie · Dirac
Informations pratiques
Dirac
Les Soirs Bleus – L’Abribus & Winter Blues Band
Mairie 239 Rue du Bourg Dirac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
18h : L’Abribus
21h : Winter blues band
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Mairie 239 Rue du Bourg Dirac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 48 50 michel.schwartzweber@wanadoo.fr
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English :
6pm: L?Abribus
9pm: Winter blues band
L’événement Les Soirs Bleus – L’Abribus & Winter Blues Band Dirac a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême