Les Soirs Bleus – L’Abribus & Winter Blues Band Mairie Dirac

Informations pratiques

Dirac

Les Soirs Bleus – L’Abribus & Winter Blues Band

Mairie 239 Rue du Bourg Dirac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

18h : L’Abribus

21h : Winter blues band

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Mairie 239 Rue du Bourg Dirac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 48 50 michel.schwartzweber@wanadoo.fr

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English :

6pm: L?Abribus

9pm: Winter blues band

L’événement Les Soirs Bleus – L’Abribus & Winter Blues Band Dirac a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême