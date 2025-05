Les Soirs Bleus Un monde à soi – Parc du Centre Hospitalier Camille Claudel La Couronne, 19 juin 2025 19:00, La Couronne.

Charente

Les Soirs Bleus Un monde à soi Parc du Centre Hospitalier Camille Claudel 17 rue Camille Claudel La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19 19:00:00

fin : 2025-06-19

Date(s) :

2025-06-19

Un Monde à soi est un texte né de la rencontre de Gaëlle Hausermann, comédienne et metteuse en scène

angoumoisine, avec des lycéens de Charles Coulomb ainsi que des enfants et adultes issus de la communauté

du voyage.

Parc du Centre Hospitalier Camille Claudel 17 rue Camille Claudel

La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 57 55 serviceculture@grandangouleme.fr

English :

« Un Monde à soi » is the result of a meeting between Gaëlle Hausermann, an actress and director from Angoulême, and Charles Coulomb high school students, as well as children and adults from the Angoulême community

with Charles Coulomb high school students, as well as children and adults from the travelling community

community.

German :

« Un Monde à soi » ist ein Text, der aus der Begegnung von Gaëlle Hausermann, einer Schauspielerin und Regisseurin aus

aus Angoumoisine, mit Schülern des Gymnasiums Charles Coulomb sowie mit Kindern und Erwachsenen aus der Gemeinschaft der « Lesben und Schwulen »

der Reisenden.

Italiano :

« Un Monde à soi » è il risultato dell’incontro tra Gaëlle Hausermann, attrice e regista di Angoulême, e gli studenti della scuola secondaria Charles Coulomb

scuola secondaria Charles Coulomb, oltre a bambini e adulti della comunità Traveller

comunità itinerante.

Espanol :

« Un Monde à soi » es el resultado de un encuentro entre Gaëlle Hausermann, actriz y directora de Angoulême, y alumnos del liceo Charles Coulomb

instituto Charles Coulomb, así como niños y adultos de la comunidad itinerante

comunidad itinerante.

