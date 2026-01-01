De 1941 à la chute du Reich, en Biélorussie, en Pologne, en France et en Allemagne, des Français ont fait le choix de prendre les armes aux côtés des nazis. Ils ont été les témoins mais aussi les acteurs de ce monde et de ses crimes de masse commis contre les populations et les Juifs d’Europe de l’Est. Par le biais d’archives militaires, judiciaires et intimes, de l’expertise d’historiens et historiennes, ce film nous éclaire sur un chapitre méconnu de l’histoire de la collaboration et de l’extrême droite française.

En présence du réalisateur et de Philippe Douroux, auteur de Un père ordinaire (Flammarion, 2025).

En conversation avec André Loez, historien, producteur du podcast Paroles d’histoire.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah

France, documentaire, 120 min, coproduction Temps noir et Arte France, 2025.

Le dimanche 08 février 2026

de 14h30 à 17h30

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

