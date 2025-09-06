Les Soleillades à Montrouge Allées Jean Jaurès Montrouge
Les Soleillades à Montrouge Allées Jean Jaurès Montrouge samedi 6 septembre 2025.
Les 6 et 7 septembre prochains, les Soleillades font danser la rentrée et transforment la ville en un véritable carnaval brésilien. Un voyage sensoriel où musique, danse, gastronomie paradent avec une bonne humeur contagieuse. Venez vivre cette fête gratuite et ouverte à tous, et laissez-vous emporter par l’énergie chaleureuse de la culture brésilienne !
Les invités exceptionnels
Valdo, ancien international brésilien de football.
- Milieu de terrain offensif au Benfica Lisbonne et au Paris Saint-Germain
- Champion du Portugal avec le Benfica Lisbonne en 1989 et 1991
- Champion de France avec le Paris Saint-Germain en 1994
Tom Da Bahia, artiste brésilien
- Leader d’un groupe de musique brésilienne originaire de Salvador de Bahia
- Ancien footballeur professionnel au Red Star FC
Cristiana Reali, actrice brésilo-italienne
- Lauréate d’un Molière en 2024
- Comédienne de théâtre, cinéma et séries télé
Jonathan Paul, freestyler football professionnel
- Champion de France 2018
- Vice-champion de France 2024 (Show)
Samedi 6 septembre
11h : Ouverture au public
12h-13h : Parada Carioca
Défilé de musiciens de batucada, danseurs et danseuses de samba et d’afro-bahia – Départ São Paulo avenida puis Praia de Copacabana.
14h-15h30 : Capoeira angola
Démonstration et initiation à la capoeira – Parque Ibirapuera.
15h30-16h30 : Freestyle football
Démonstration et initiation avec Jonathan Paul, freestyler professionnel – Parque Ibirapuera.
16h30-17h : Danse afro bahia
Démonstration avec 5 danseuses – Parque Ibirapuera
17h-17h40 : Batucada
Déambulation de musiciens à percussion – Praia de Copacabana
17h40-18h10 : Samba
Spectacle de 5 danseuses – Parque Ibirapuera
18h30-19h : Capoeira regional
Démonstation avec des professionnels de capoeira – Parque Ibirapuera
19h30-22h30 : Concert de musique brésilienne
Tom Da Bahia, chanteur brésilien et ses musiciens (samba, bossanova, rythmes afro-brésiliens – Palco da Bahia
Dimanche 7 septembre
10h : ouverture au public
11h-11h15 : Batucada
Musiciens percussionnistes – Marché Victor Hugo
12h-13h : Parada Carioca
Défilé de musiciens de batucada, danseurs et danseuses de samba et d’afro-bahia – Départ São Paulo avenida puis Praia de Copacabana.
13h-13h30 : Danse afro-bahia
Spectacle de 5 danseuses – Parque Ibirapuera
13h30-14h : Samba
Spectacle de 5 danseuses – Parque Ibirapuera
14h-14h30 : Cérémonie officielle
Accueil des personnalités à l’occasion de la fête nationale brésilienne – Palco de Bahia
14h30-15h30 : Freestyle football
Démonstration et initiation avec Jonathan Paul, freestyler, en présence de Valdo – Parque Ibirapuera
15h30-16h : Capoeira angola
Démonstration et initiation à la capoeira – Parque Ibirapuera
16h-16h30 : Capoeira regional
Démonstration avec professionnels de cet art matial – Parque Ibirapuera
16h30-18h30 : Concert de musique brésilienne
Tom Da Bahia, chanteur brésilien et ses musiciens (samba, bossanova, rythmes afro-brésiliens – Palco da Bahia
Et aussi…
- De la cuisine du monde (Classico Argentino, Fromages Et Cetera, Kiosque de Maïna, La Criée 92, Maison Roggio, Miyakito, O Pied Levé, Odoya, Tô & Cie)
- Des activités pour les plus jeunes dans le jardin des petits tropiques (Labyrinthe, manège, rocher d’escalade, ateliers créatifs)
- Des jeux en plein air dans la cour tropicale et sur la plage de Copacabana (Pétanque, Molky, volleyball, football, badminton…)
En 2025, la France célèbre le Brésil, et Montrouge aussi ! Les 6 et 7 septembre, les Soleillades prennent des airs de Rio. Concerts, spectacles de danse, ateliers créatifs, cuisine colorée… De la samba au foot, de la feijoada aux costumes du carnaval, la fête de la ville prolonge l’été en rythme et en couleurs.
Du samedi 06 septembre 2025 au dimanche 07 septembre 2025 :
dimanche
de 10h00 à 18h30
samedi
de 11h00 à 22h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-06T14:00:00+02:00
fin : 2025-09-07T21:30:00+02:00
Date(s) : 2025-09-06T11:00:00+02:00_2025-09-06T22:30:00+02:00;2025-09-07T10:00:00+02:00_2025-09-07T18:30:00+02:00
Allées Jean Jaurès 12, avenue Jean Jaurès 92120 Montrouge
https://www.ville-montrouge.fr/agenda/1712/494-les-soleillades-2025.htm