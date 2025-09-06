Les Soleillades à Montrouge Allées Jean Jaurès Montrouge

Les Soleillades à Montrouge Allées Jean Jaurès Montrouge samedi 6 septembre 2025.

Les 6 et 7 septembre prochains, les Soleillades font danser la rentrée et transforment la ville en un véritable carnaval brésilien. Un voyage sensoriel où musique, danse, gastronomie paradent avec une bonne humeur contagieuse. Venez vivre cette fête gratuite et ouverte à tous, et laissez-vous emporter par l’énergie chaleureuse de la culture brésilienne !

Les invités exceptionnels

Valdo, ancien international brésilien de football.

Milieu de terrain offensif au Benfica Lisbonne et au Paris Saint-Germain

Champion du Portugal avec le Benfica Lisbonne en 1989 et 1991

Champion de France avec le Paris Saint-Germain en 1994

Tom Da Bahia, artiste brésilien

Leader d’un groupe de musique brésilienne originaire de Salvador de Bahia

Ancien footballeur professionnel au Red Star FC

Cristiana Reali, actrice brésilo-italienne

Lauréate d’un Molière en 2024

Comédienne de théâtre, cinéma et séries télé

Jonathan Paul, freestyler football professionnel

Champion de France 2018

Vice-champion de France 2024 (Show)

Samedi 6 septembre

11h : Ouverture au public

12h-13h : Parada Carioca

Défilé de musiciens de batucada, danseurs et danseuses de samba et d’afro-bahia – Départ São Paulo avenida puis Praia de Copacabana.

14h-15h30 : Capoeira angola

Démonstration et initiation à la capoeira – Parque Ibirapuera.

15h30-16h30 : Freestyle football

Démonstration et initiation avec Jonathan Paul, freestyler professionnel – Parque Ibirapuera.

16h30-17h : Danse afro bahia

Démonstration avec 5 danseuses – Parque Ibirapuera

17h-17h40 : Batucada

Déambulation de musiciens à percussion – Praia de Copacabana

17h40-18h10 : Samba

Spectacle de 5 danseuses – Parque Ibirapuera

18h30-19h : Capoeira regional

Démonstation avec des professionnels de capoeira – Parque Ibirapuera

19h30-22h30 : Concert de musique brésilienne

Tom Da Bahia, chanteur brésilien et ses musiciens (samba, bossanova, rythmes afro-brésiliens – Palco da Bahia



Dimanche 7 septembre

10h : ouverture au public

11h-11h15 : Batucada

Musiciens percussionnistes – Marché Victor Hugo

12h-13h : Parada Carioca

Défilé de musiciens de batucada, danseurs et danseuses de samba et d’afro-bahia – Départ São Paulo avenida puis Praia de Copacabana.

13h-13h30 : Danse afro-bahia

Spectacle de 5 danseuses – Parque Ibirapuera

13h30-14h : Samba

Spectacle de 5 danseuses – Parque Ibirapuera

14h-14h30 : Cérémonie officielle

Accueil des personnalités à l’occasion de la fête nationale brésilienne – Palco de Bahia

14h30-15h30 : Freestyle football

Démonstration et initiation avec Jonathan Paul, freestyler, en présence de Valdo – Parque Ibirapuera

15h30-16h : Capoeira angola

Démonstration et initiation à la capoeira – Parque Ibirapuera

16h-16h30 : Capoeira regional

Démonstration avec professionnels de cet art matial – Parque Ibirapuera

16h30-18h30 : Concert de musique brésilienne

Tom Da Bahia, chanteur brésilien et ses musiciens (samba, bossanova, rythmes afro-brésiliens – Palco da Bahia

Et aussi…

De la cuisine du monde (Classico Argentino, Fromages Et Cetera, Kiosque de Maïna, La Criée 92, Maison Roggio, Miyakito, O Pied Levé, Odoya, Tô & Cie)

(Classico Argentino, Fromages Et Cetera, Kiosque de Maïna, La Criée 92, Maison Roggio, Miyakito, O Pied Levé, Odoya, Tô & Cie) Des activités pour les plus jeunes dans le jardin des petits tropiques (Labyrinthe, manège, rocher d’escalade, ateliers créatifs)

dans le jardin des petits tropiques (Labyrinthe, manège, rocher d’escalade, ateliers créatifs) Des jeux en plein air dans la cour tropicale et sur la plage de Copacabana (Pétanque, Molky, volleyball, football, badminton…)

En 2025, la France célèbre le Brésil, et Montrouge aussi ! Les 6 et 7 septembre, les Soleillades prennent des airs de Rio. Concerts, spectacles de danse, ateliers créatifs, cuisine colorée… De la samba au foot, de la feijoada aux costumes du carnaval, la fête de la ville prolonge l’été en rythme et en couleurs.

Du samedi 06 septembre 2025 au dimanche 07 septembre 2025 :

dimanche

de 10h00 à 18h30

samedi

de 11h00 à 22h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-06T14:00:00+02:00

fin : 2025-09-07T21:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-06T11:00:00+02:00_2025-09-06T22:30:00+02:00;2025-09-07T10:00:00+02:00_2025-09-07T18:30:00+02:00

Allées Jean Jaurès 12, avenue Jean Jaurès 92120 Montrouge

https://www.ville-montrouge.fr/agenda/1712/494-les-soleillades-2025.htm