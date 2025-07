Les Soleils de l’été à Plassac-Rouffiac Le bourg Plassac-Rouffiac

Le bourg Eglise Plassac-Rouffiac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-22 18:00:00

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-22

Balade gourmande & spectacle équestre en plein air Un moment unique à vivre en famille, mêlant conte, théâtre, émotion et art équestre…



Départ de balade à 18h et à 20h30, place au conte équestre “Sac à Bafouilles” du collectif Azul Bangor

.

English :

Gourmet stroll & open-air horse show A unique experience for the whole family, combining storytelling, theater, emotion and equestrian art?



The stroll starts at 6pm, and at 8:30pm, it’s time for the equestrian tale ‘Sac à Bafouilles? by the Azul Bangor collective

German :

Ein einzigartiger Moment für die ganze Familie, der Märchen, Theater, Emotionen und Reitkunst miteinander verbindet?



Der Spaziergang beginnt um 18 Uhr und um 20.30 Uhr beginnt die Pferdegeschichte « Sac à Bafouilles » des Kollektivs Azul Bangor

Italiano :

Passeggiata gastronomica e spettacolo equestre all’aperto Un’esperienza unica per tutta la famiglia, che unisce narrazione, teatro, emozione e arte equestre?



La passeggiata inizia alle 18.00 e alle 20.30 è il momento del racconto equestre « Sac à Bafouilles » del collettivo Azul Bangor

Espanol :

Paseo gastronómico y espectáculo ecuestre al aire libre Una experiencia única para toda la familia, que combina cuentacuentos, teatro, emoción y arte ecuestre..



El paseo comienza a las 18:00 y a las 20:30 es el momento del cuento ecuestre « Sac à Bafouilles? del colectivo Azul Bangor

