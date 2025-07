Les Soleils de l’été à Saint-Estèphe Roullet-Saint-Estèphe

Les Soleils de l’été à Saint-Estèphe Roullet-Saint-Estèphe mardi 29 juillet 2025.

Rue de l’église Roullet-Saint-Estèphe Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

À régler sur place.

Début : 2025-07-29

fin : 2025-07-29

2025-07-29

Dès 17h30, rendez-vous pour une balade gourmande de 5 km. À 20h30, devant l’église Saint-Estienne de St Estèphe, découvrez BullOrchestra, un spectacle visuel et poétique par Les Grooms.

Rue de l’église Roullet-Saint-Estèphe 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 84 38

English :

From 5.30pm, join us for a 5km gourmet walk. At 8:30pm, in front of the Saint-Estienne church in St Estèphe, discover BullOrchestra, a visual and poetic show by Les Grooms.

German :

Ab 17:30 Uhr treffen Sie sich zu einem 5 km langen Gourmet-Spaziergang. Um 20:30 Uhr können Sie vor der Kirche Saint-Estienne in St Estèphe das BullOrchestra, ein visuelles und poetisches Spektakel von Les Grooms, entdecken.

Italiano :

Dalle 17.30, unitevi a noi per una passeggiata gastronomica di 5 km. Alle 20.30, davanti alla chiesa di Saint-Estienne a St Estèphe, scoprite BullOrchestra, uno spettacolo visivo e poetico di Les Grooms.

Espanol :

A partir de las 17.30 h, acompáñenos en un paseo gastronómico de 5 km. A las 20.30 h, frente a la iglesia de Saint-Estienne de St Estèphe, descubra BullOrchestra, un espectáculo visual y poético de Les Grooms.

