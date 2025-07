Les Soleils de l’été à Trois-Palis Trois-Palis

Dès 17h30, rendez-vous dans le jardin de la mairie pour une balade gourmande de 5 km. À 20h30, place au spectacle humoristique « Turbulences et autres trous d’air » par la Cie Comme dans les… pour un spectacle déjanté et totalement imprévisible !

Jardin de la Mairie Trois-Palis 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 84 38

English :

From 5.30pm, head to the town hall garden for a 5km gourmet stroll. At 8:30 p.m., the Cie Comme dans les? performs a wacky and totally unpredictable comedy show entitled « Turbulences et autres trous d?air »

German :

Ab 17:30 Uhr treffen Sie sich im Garten des Rathauses zu einem 5 km langen Spaziergang für Feinschmecker. Um 20:30 Uhr beginnt die humoristische Show « Turbulences et autres trous d’air » (Turbulenzen und andere Luftlöcher) der Cie Comme dans les? für eine verrückte und völlig unvorhersehbare Show!

Italiano :

Dalle 17.30, recatevi nel giardino del municipio per una passeggiata gastronomica di 5 km. Alle 20.30, lo spettacolo comico « Turbulences et autres trous d’air » (Turbolenze e altri buchi d’aria) della Cie Comme dans les? vi porterà in un giro selvaggio e totalmente imprevedibile!

Espanol :

A partir de las 17.30 h, diríjase al jardín del ayuntamiento para dar un paseo gastronómico de 5 km. A las 20.30 h, el espectáculo cómico « Turbulences et autres trous d’air » (Turbulencias y otros agujeros de aire) de la Cie Comme dans les… ¡le llevará a un paseo salvaje y totalmente imprevisible!

