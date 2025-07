Les Soleils de l’été à Voulgézac Voulgézac

Les Soleils de l’été à Voulgézac Voulgézac jeudi 24 juillet 2025.

Eglise Notre Dame de Voulgézac Voulgézac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

À régler sur place.

Début : 2025-07-24 17:30:00

Rejoignez-nous pour une balade gourmande de 5 km. Dégustation de produits locaux à l’arrivée À 20h30, place au spectacle « Magillusion » ! Un moment burlesque et imprévisible mêlant tours farfelus, maladresses hilarantes et surprises enchantées.

Eglise Notre Dame de Voulgézac Voulgézac 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 84 38

English :

Join us for a 5 km gourmet walk. At 8:30 pm, it’s time for the « Magillusion » show! A burlesque, unpredictable moment of wacky tricks, hilarious clumsiness and enchanting surprises.

German :

Begleiten Sie uns auf einem 5 km langen Gourmet-Spaziergang. Verkostung lokaler Produkte bei der Ankunft Um 20:30 Uhr beginnt die Show « Magillusion »! Ein burlesker und unvorhersehbarer Moment, der skurrile Tricks, urkomische Ungeschicklichkeiten und zauberhafte Überraschungen miteinander verbindet.

Italiano :

Unitevi a noi in una passeggiata gastronomica di 5 km. Alle 20.30 è il momento dello spettacolo « Magillusion »! Uno spettacolo burlesco e imprevedibile che combina trucchi stravaganti, esilaranti goffaggini e incantevoli sorprese.

Espanol :

Acompáñenos en un paseo gastronómico de 5 km. A las 20.30 h, ¡es hora del espectáculo « Magillusion »! Un espectáculo burlesco e imprevisible que combina trucos descabellados, torpezas hilarantes y sorpresas encantadoras.

