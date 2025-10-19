Les Solidaires d’AlterSoin Maison de quartier de l’Ile – ACCOORD Nantes

Les Solidaires d’AlterSoin Maison de quartier de l’Ile – ACCOORD Nantes dimanche 19 octobre 2025.

Les Solidaires d’AlterSoin Dimanche 19 octobre, 15h00 Maison de quartier de l’Ile – ACCOORD Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T15:00:00 – 2025-10-19T17:30:00

Fin : 2025-10-19T15:00:00 – 2025-10-19T17:30:00

Les Solidaires d’AlterSoin44 – Dimanche 19 octobre

Maison de quartier de l’Île – dès 15h

Un après-midi festif, convivial et solidaire vous attend :

✨ ateliers d’art-thérapie

✨ découverte du Do In

✨ animation musicale avec Le P’tit Kaloup et son orgue de barbarie

petite restauration sur place

Ne repartez pas les mains vides !

Le tirage au sort à 17h vous réserve de belles surprises… mais seulement si vous avez vos tickets ️

Il en reste encore, dépêchez-vous pour tenter votre chance :

️ Acheter mes tickets ici https://www.helloasso.com/associations/altersoin-pour-tous-44/evenements/les-solidaires-d-altersoin44-2025 plus vous en avez, plus vous multipliez vos chances de gagner… et de soutenir une belle cause !

Maison de quartier de l’Ile – ACCOORD 2 Rue Conan Mériadec, Nantes Nantes 44000 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 32 54 14 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/altersoin-pour-tous-44/evenements/les-solidaires-d-altersoin44-2025 »}]

Les Solidaires d’AlterSoin44-après-midi festif, convivial et solidaire Exposition Atelier Do-In Art-thérapie