Les Solidaires d’AlterSoin Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes dimanche 19 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-19 15:00 – 17:30

Gratuit : non gratuit Tout public, Personne en situation de handicap

Les Solidaires d’AlterSoin44 – Dimanche 19 octobre???? Maison de quartier de l’Île – dès 15hUn après-midi festif, convivial et solidaire vous attend :? ateliers d’art-thérapie? découverte du Do In? animation musicale avec Le P’tit Kaloup et son orgue de barbarie???????? petite restauration sur place Ne repartez pas les mains vides !Le tirage au sort à 17h vous réserve de belles surprises… mais seulement si vous avez vos tickets ?????????Il en reste encore, dépêchez-vous pour tenter votre chance :????? Acheter mes tickets ici https://www.helloasso.com/associations/altersoin-pour-tous-44/evenements/les-solidaires-d-altersoin44-2025 plus vous en avez, plus vous multipliez vos chances de gagner… et de soutenir une belle cause !

Maison de quartier de l’Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 74 02 52 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-de-lile/ ile@accoord.fr 07 81 32 54 14