Les sols calcaires, plantes et hôtes spécifiques Balade naturaliste Belfort-du-Quercy

Belfort-du-Quercy Lot
Les paysages et les sols quercynois sont principalement composés de calcaire
Les paysages et les sols quercynois sont principalement composés de calcaire. Ce sol conditionne le développement de la végétation locale, sur laquelle fleurit une riche microfaune, qui anime les milieux au cœur du printemps. Venez poser vos pas sur les pelouses et les serres du Quercy Blanc avec l’expertise d’un géologue, d’une botaniste du ParcGéoparc et d’un naturaliste de la Société des Sciences naturelles du Tarn-etGaronne.
Belfort-du-Quercy 46230 Lot Occitanie
