LES SONGES DE JULIE LE BIJOU Toulouse

LES SONGES DE JULIE

Les Songes de Julie proposent un répertoire de compositions originales où se mêlent folk intimiste et chanson française contemporaine.

Véritable voyage introspectif qui explore les défis de l’existence, la force de se relever et cette recherche universelle de soi qui résonne en chacun. Des mots justes sur des mélodies épurées qui créent une connexion sincère au public. 12.8 .

Les Songes de Julie offer a repertoire of original compositions blending intimate folk and contemporary French chanson.

