Les songes du pinceau de Bruno Sari (peinture) Salle des expostions de la gare Houlgate
Les songes du pinceau de Bruno Sari (peinture) Salle des expostions de la gare Houlgate samedi 11 avril 2026.
Les songes du pinceau de Bruno Sari (peinture)
Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-17 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
De la peinture de chevalet au dessin instinctif à l’encre, en passant par l’aquarelle, le travail de Bruno Sari explore la peinture comme un langage relationnel et sensible aux lieux. Son œuvre invite le spectateur à projeter son imaginaire et à inventer sa propre lecture.
De la peinture de chevalet au dessin instinctif à l’encre, en passant par l’aquarelle, le travail de Bruno Sari explore la peinture comme un langage relationnel et sensible aux lieux. Une exposition qui invite le spectateur à projeter son imaginaire et à inventer sa propre lecture. .
Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr
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English : Les songes du pinceau de Bruno Sari (peinture)
From easel painting to instinctive ink drawings and watercolours, Bruno Sari’s work explores painting as a relational language, sensitive to place. His work invites viewers to project their imagination and invent their own interpretation.
L’événement Les songes du pinceau de Bruno Sari (peinture) Houlgate a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Normandie Pays d’Auge