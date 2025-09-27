Les sonneurs fêtent leurs 20 ans ! Rue Julien Jaunais La Turballe

Les sonneurs fêtent leurs 20 ans ! Rue Julien Jaunais La Turballe samedi 27 septembre 2025.

Les sonneurs fêtent leurs 20 ans !

Rue Julien Jaunais Complexe sportif Gaby Vallot La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Les sonneurs fêtent leurs 20 ans !

Au programme

14H30 parade en centre-ville

15H30 musiques et danses celtiques et bretonnes (au parc des sports, entrée libre)

21H00 fest noz (payant)

Buvette et restauration organisée par le Comité des Fêtes .

Rue Julien Jaunais Complexe sportif Gaby Vallot La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 22 27 91 56 lessonneurs.bugale.ar.vro@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les sonneurs fêtent leurs 20 ans ! La Turballe a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44