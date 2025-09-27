Les sonneurs fêtent leurs 20 ans ! Rue Julien Jaunais La Turballe
Les sonneurs fêtent leurs 20 ans ! Rue Julien Jaunais La Turballe samedi 27 septembre 2025.
Les sonneurs fêtent leurs 20 ans !
Rue Julien Jaunais Complexe sportif Gaby Vallot La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 14:30:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Les sonneurs fêtent leurs 20 ans !
Au programme
14H30 parade en centre-ville
15H30 musiques et danses celtiques et bretonnes (au parc des sports, entrée libre)
21H00 fest noz (payant)
Buvette et restauration organisée par le Comité des Fêtes .
Rue Julien Jaunais Complexe sportif Gaby Vallot La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 22 27 91 56 lessonneurs.bugale.ar.vro@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les sonneurs fêtent leurs 20 ans ! La Turballe a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44