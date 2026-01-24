Les sonneurs vus par les artistes en Bretagne (1800-1950) Le Faouët

Les sonneurs vus par les artistes en Bretagne (1800-1950)

En Bretagne, les joueurs de biniou et de bombarde ont inspiré les peintres, les dessinateurs et les graveurs, les sculpteurs ou encore les céramistes, mais aussi les photographes, les éditeurs de cartes postales et d’ouvrages.

Sonnant lors des fêtes, ces musiciens transmettaient les airs anciens avec leurs arrangements personnels, contribuant ainsi à les moderniser et à accroître leur renommée, disputée notamment à l’occasion de concours.

À travers plus d’une centaine d’œuvres, de documents et d’objets, l’exposition révèlera l’intérêt des artistes pour la représentation des sonneurs qui faisaient partie des moments de vie des Bretons et ont contribué à une certaine image de la région, parfois publicitaire. .

