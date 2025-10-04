Les Sons de Voyager Médiathèque Marguerite Duras Paris

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:00:00

Une expérience sonore et visuelle inédite, dans le cadre de l’Automne de la science, la tête dans les étoiles

Projection d’un documentaire radiophonique en son augmenté et images modélisées (dispositif 2AR: Augmented Audio Reality)

En 1977, profitant d’un alignement des planètes ayant lieu une fois tous les 170 ans, la NASA lance deux sondes identiques, Voyager 1 et Voyager 2, partir explorer le système solaire. 47 ans plus tard, après avoir survolé Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et 48 de leurs satellites, les deux sondes, toujours en état de fonctionnement, se situent aux confins du système solaire. Ce documentaire, conçu comme une installation immersive in situ, raconte en images modélisées et par le prisme d’archives sonores cette incroyable épopée, émaillée de découvertes scientifiques majeures et de sonorités inouïes.

Un système de spatialisation et d’immersion sonores place les auditeurs, équipés de casques à conduction osseuse, au cœur d’une expérience où le pouvoir évocateur et narratif d’un son en 3 dimensions augmente le sentiment d’immersion transmis par les images modélisées du film documentaire.

Durée de l’expérience: 45/50 mn

Durée du documentaire: 34 mn

Tout public à partir de 12 ans

2 sessions : 10h30 et 14h30

Médiathèque Marguerite Duras 115 rue de Bagnolet 75020 Paris

