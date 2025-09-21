Les sons du temple Temple de l’Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher Blois

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Immersion musicale, orgue et chant

Temple de l’Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher 30 rue des Minimes 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254744295

EPUDF Loir et Cher