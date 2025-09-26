Les sons migratoires AUSETHS invite Francis BEIGBEDER à Braud et Saint Louis Braud-et-Saint-Louis

Braud-et-Saint-Louis vendredi 26 septembre 2025.

2 Lieu-dit Les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde

Début : 2025-09-26
2025-09-26

Inspiré du livre de Francis BEIGBEDER sur les noms gascons des oiseaux sauvages, Auseths distille un répertoire de chansons étranges et de poèmes occitans au milieu desquelles s’immiscent des mini-conférences ornithologiques délicatement bruitées par l’auteur.
Un verre de l’amitié sera offert par le Champs des Possibles à la fin du concert. En cas d’intempéries, le concert aura lieu dans le bâtiment d’accueil de Terres d’Oiseaux.   .

2 Lieu-dit Les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 88 88  contact@terresdoiseaux.fr

