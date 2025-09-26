Les sons migratoires AUSETHS invite Francis BEIGBEDER à Braud et Saint Louis Braud-et-Saint-Louis
Les sons migratoires AUSETHS invite Francis BEIGBEDER à Braud et Saint Louis Braud-et-Saint-Louis vendredi 26 septembre 2025.
Les sons migratoires AUSETHS invite Francis BEIGBEDER à Braud et Saint Louis
2 Lieu-dit Les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Inspiré du livre de Francis BEIGBEDER sur les noms gascons des oiseaux sauvages, Auseths distille un répertoire de chansons étranges et de poèmes occitans au milieu desquelles s’immiscent des mini-conférences ornithologiques délicatement bruitées par l’auteur.
Un verre de l’amitié sera offert par le Champs des Possibles à la fin du concert. En cas d’intempéries, le concert aura lieu dans le bâtiment d’accueil de Terres d’Oiseaux. .
2 Lieu-dit Les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 88 88 contact@terresdoiseaux.fr
English : Les sons migratoires AUSETHS invite Francis BEIGBEDER à Braud et Saint Louis
German : Les sons migratoires AUSETHS invite Francis BEIGBEDER à Braud et Saint Louis
Italiano :
Espanol : Les sons migratoires AUSETHS invite Francis BEIGBEDER à Braud et Saint Louis
L’événement Les sons migratoires AUSETHS invite Francis BEIGBEDER à Braud et Saint Louis Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde