Les sopranos de Broadway Orchestre Harmonie du Grand Sénonais Théâtre municipal Sens samedi 28 mars 2026.

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

C’est avec une élégante simplicité que Fleur Mino revêt chacune de ses héroïnes, que ce soit Maria dans West Side Story, Wendy dans Peter Pan, Elisa dans My Fair Lady ou Cunégonde dans Candide.

Le public pourra y découvrir les plus belles partitions des comédies musicales anglo-saxonnes, aux envolées lyriques qui sont un vrai feu d’artifice de sentiments.

Une ode à l’amour, au plaisir de donner, de se donner !

Auteur / Compositeur Fleur Mino,L. Bernstein, F.Loewe, R.Rodgers .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

