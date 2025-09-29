Les Sororales résider en adelphité Moutier-d’Ahun

Les Sororales proposent des temps d’échanges ouverts à toutes avec des autrices, chercheuses et artistes féministes. La présentation de leurs recherches sera support à la réfléxion pour mieux lutter contre les discriminations faites aux femmes sur le territoire de la Creuse et ailleurs.

Retrouvez le programme complet sur le site de La Métive .

La Métive Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 89 76 lametive@lametive.fr

