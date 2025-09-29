Les Sororales résider en adelphité Moutier-d’Ahun
Les Sororales résider en adelphité Moutier-d’Ahun lundi 29 septembre 2025.
Les Sororales résider en adelphité
La Métive Moutier-d’Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-29
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-09-29
Les Sororales proposent des temps d’échanges ouverts à toutes avec des autrices, chercheuses et artistes féministes. La présentation de leurs recherches sera support à la réfléxion pour mieux lutter contre les discriminations faites aux femmes sur le territoire de la Creuse et ailleurs.
Retrouvez le programme complet sur le site de La Métive .
La Métive Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 89 76 lametive@lametive.fr
English : Les Sororales résider en adelphité
German : Les Sororales résider en adelphité
Italiano :
Espanol : Les Sororales résider en adelphité
L’événement Les Sororales résider en adelphité Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Creuse Sud Ouest