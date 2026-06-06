Chaulhac

LES SORTIE NATURE LE CIRQUE DE PALADINES

Eglise Chaulhac Lozère

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Pour célébrer le printemps et le réveil de la nature, profitez d’un bon bol d’air pure au cours d’une agréable balade gourmande … Au menu , la découverte des magnifiques paysages de la Haute-Lozère agrémentée d’une dégustation de produits préparés par des traiteurs locaux. Grégory, votre guide, vous apprendra à lire les paysages pour mieux les comprendre et les admirer !

Pour célébrer l’été et la nature, profitez d’un bon bol d’air pure au cours d’une agréable balade gourmande … Au menu , la découverte des magnifiques paysages de la Haute-Lozère agrémentée d’une dégustation de produits préparés par des traiteurs locaux. Grégory, votre guide, vous apprendra à lire les paysages pour mieux les comprendre et les admirer !

Distance 8.3 km, D+300, durée 3h30.

Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique. .

Eglise Chaulhac 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 03 67 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

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English :

To celebrate spring and the awakening of nature, enjoy a breath of fresh air during a pleasant gourmet walk? On the menu , you’ll discover the magnificent landscapes of Haute-Lozère, accompanied by a tasting of products prepared by local caterers. Grégory, your guide, will teach you how to read the landscapes to better understand and admire them!

L’événement LES SORTIE NATURE LE CIRQUE DE PALADINES Chaulhac a été mis à jour le 2026-06-06 par 48-OT Margeride en Gévaudan