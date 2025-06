Les sorties de la bête de scène : ateliers et spectacles Quartier Grand-Bellevue Nantes 12 juillet 2025 14:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-12 14:30 – 19:30

Gratuit : oui Gratuit Gratuit – accès libre – en extérieur Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Pour les citadins de l’été, chaque année, des conteu·r·ses se relayent pour vous emmener en voyage. Venu·e·s de partout, ces artistes partagent avec les habitant·e·s des histoires du monde entier, tissant ainsi des ponts vers des horizons salutaires.Ouvrons les frontières de l’imaginaire pour écouter les Voix du monde !Autour de la BÊTE DE SCÈNE, un espace propice au repos, à la rencontre et à la discussion : des chaises longues et des tapis, des bouquins à consulter sur place, un drôle de téléphone pour écouter les portraits des femmes de Bellevue, et quelques fois le Bar à Jeux de l’association Sauce Ludique.AU PROGRAMME :** Samedi 12 juillet : « la langue du rêve » **au parc de la META – rue de l’Étang, Nantes14h30 – 16h30 : Atelier d’écriture et « carnet de rêves »Tout l’après-midi :Jeux avec L’association La Sauce Ludique !17h30 : Scène Ouverte !18h : spectacle « Luz de Luna » avec Mercedes ALFONSO19h : Lancer de couleurs** Mardi 22 juillet : « la langue des oiseaux » **au square Michelle Palas (Les Lauriers) – rue du Doubs, Nantes14h30 -17h : atelier d’écriture « Langues des oiseaux, langue secrète »15h30 : Balade d’Olivia botanique et sensorielle17h : Chuuuut ! le chant des oiseaux avec Christophe PIOT18h : spectacle « Birdrums » avec le musicien Christophe PIOT19h : Lancer de couleurs !** Vendredi 25 juillet : « la langue électro » **au square des Rossignols – rue de l’Adour, NantesToute l’après-midi : l’association Sauce Ludique est de retour !… Jeux de toutes sortes et pour tout le monde14h30 -16h30 : atelier d’écriture «chansons express»18h : « Monogatari » avec le musicien Balthazar BODIN19h : Lancer de couleurs !** Samedi 13 Septembre : « la langue des esprits » **Square derrière le 29 rue des Sables d’Olonne à Nantes14h30 -16h30 : atelier d’écriture « C’est mortel ! »15h30-18h30 : deux artsites conteuses vous proposent des impromptus contés toute l’après midi** spectacle/impromptus « La diseuse » de Karine MAZEL** spectacle/ impromptus « Mercedeath-Car » Anne-Gaël GAUDUCHEAU19h : Lancer de couleurs !

Quartier Grand-Bellevue Nantes 44100