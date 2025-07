Les sorties en famille au domaine de La Ferté-Vidame Les oiseaux du domaine La Ferté-Vidame

Les sorties en famille au domaine de La Ferté-Vidame Les oiseaux du domaine

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Début : 2025-07-08 14:00:00

fin : 2025-08-12 16:00:00

2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12

L’Office de Tourisme vous propose de venir découvrir la faune exceptionnelle du domaine départemental de La Ferté-Vidame à l’occasion de balades d’observation tout l’été. Accompagnés par notre éducateur à l’environnement, vous pourrez observer plusieurs espèces protégées avec des jumelles et des longues vues spécialement prévues pour ces moments. Idéal pour une découverte en famille ou entre amis. Rendez-vous au pavillon Saint-Dominique (entrée du parc) pour le début de la visite. 6 .

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 tourisme@foretsduperche.fr

English :

The Tourist Office invites you to discover the exceptional wildlife of the La Ferté-Vidame départemental estate on observation walks all summer long. Accompanied by our environmental educator, you’ll observe several protected species through binoculars and spotting scopes.

German :

Das Fremdenverkehrsamt bietet Ihnen den ganzen Sommer über die Möglichkeit, die außergewöhnliche Fauna der Domaine départemental de La Ferté-Vidame auf Beobachtungsspaziergängen zu entdecken. In Begleitung unseres Umweltpädagogen werden Sie mit Ferngläsern und Fernrohren mehrere geschützte Arten beobachten.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo vi invita a scoprire l’eccezionale fauna selvatica della tenuta dipartimentale di La Ferté-Vidame con passeggiate di osservazione durante tutta l’estate. Accompagnati dal nostro educatore ambientale, potrete osservare diverse specie protette utilizzando binocoli e cannocchiali.

Espanol :

La Oficina de Turismo le invita a descubrir la excepcional fauna del dominio departamental de La Ferté-Vidame en paseos de observación durante todo el verano. Acompañado por nuestro educador medioambiental, podrá observar varias especies protegidas con prismáticos y catalejos.

