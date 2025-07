Les sorties en famille au domaine de La Ferté-Vidame Les p’tites bêtes du domaine La Ferté-Vidame

Les sorties en famille au domaine de La Ferté-Vidame Les p’tites bêtes du domaine La Ferté-Vidame jeudi 10 juillet 2025.

Les sorties en famille au domaine de La Ferté-Vidame Les p’tites bêtes du domaine

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 14:00:00

fin : 2025-07-31 16:00:00

Date(s) :

2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14

Envie de découvrir le monde fascinant des « P’tites bêtes » ? L’Office de Tourisme vous propose tout l’été des matinées de découverte et d’observation sur le domaine départemental. L’occasion pour vous et pour les enfants d’en apprendre plus sur la vie passionnante qui se déroule sous vos yeux.

Envie de découvrir le monde fascinant des « P’tites bêtes » ? L’Office de Tourisme vous propose tout l’été des matinées de découverte et d’observation sur le domaine départemental, avec notre éducateur à l’environnement. L’occasion pour vous et pour les enfants d’en apprendre plus sur la vie passionnante qui de déroule sur nos yeux, le tout dans le cadre exceptionnel du parc du château. Sur réservation 6 .

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 tourisme@foretsduperche.fr

English :

Would you like to discover the fascinating world of « P’tites bêtes »? All summer long, the Tourist Office offers mornings of discovery and observation on the departmental estate. An opportunity for you and your children to learn more about the fascinating life that unfolds before your very eyes.

German :

Haben Sie Lust, die faszinierende Welt der « P’tites bêtes » zu entdecken? Das Fremdenverkehrsamt bietet Ihnen den ganzen Sommer über Entdeckungs- und Beobachtungsvormittage auf dem Gelände des Departements an. Eine Gelegenheit für Sie und die Kinder, mehr über das spannende Leben zu erfahren, das sich vor Ihren Augen abspielt.

Italiano :

Volete scoprire l’affascinante mondo delle « P’tites bêtes »? Per tutta l’estate, l’Ufficio del Turismo organizza mattinate di scoperta e osservazione nella tenuta dipartimentale. Un’occasione per voi e per i vostri bambini di conoscere meglio l’affascinante vita che si svolge sotto i vostri occhi.

Espanol :

¿Quiere descubrir el fascinante mundo de las « P’tites bêtes »? Durante todo el verano, la Oficina de Turismo organiza mañanas de descubrimiento y observación en la finca departamental. Esta es una oportunidad para que usted y sus hijos aprendan más sobre la fascinante vida que se desarrolla ante sus propios ojos.

L’événement Les sorties en famille au domaine de La Ferté-Vidame Les p’tites bêtes du domaine La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2025-06-29 par OT DU PERCHE