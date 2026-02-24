Les sorties guidées aux étangs de Sauvebonne Etangs de Sauvebonne Hyères

Les sorties guidées aux étangs de Sauvebonne

Etangs de Sauvebonne 5667 Route de Pierrefeu Hyères Var

Début : 2026-04-01 09:00:00

fin : 2026-05-02 11:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-04 2026-05-02 2026-05-06 2026-06-03 2026-06-06 2026-09-02 2026-09-05 2026-10-03 2026-10-07

Labellisée Refuge LPO, la zone humide des Étangs de Sauvebonne abrite une grande diversité d’espèces et d’oiseaux à observer. Un oasis de nature dans la vallée de Sauvebonne !

Etangs de Sauvebonne 5667 Route de Pierrefeu Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur etangs.sauvebonne@lpo.fr

English : Guided outings to the Sauvebonne ponds

The Étangs de Sauvebonne wetland, which has been awarded the Refuge LPO label, is home to a wide variety of bird species. An oasis of nature in the Sauvebonne valley!

