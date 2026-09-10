Les sorties nature en famille Rue du Moulin Brussey
mercredi 28 octobre 2026 · Rue du Moulin · Brussey
Informations pratiques
Brussey
Les sorties nature en famille
Rue du Moulin CPIE de la Vallée de l’Ognon Brussey Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 17:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Sortie nature : cherchons le hérisson. Venez prendre une dose de nature en famille en partageant un moment de Cohésion, de Complicité, de Confiance, de Connaissance. Inscriptions obligatoires. À partir de 5 ans. Places limitées. .
Rue du Moulin CPIE de la Vallée de l’Ognon Brussey 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 75 49 mmallet@cpie-brussey.com
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English : Les sorties nature en famille
L’événement Les sorties nature en famille Brussey a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN