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AGENDA · Brussey

Les sorties nature en famille Rue du Moulin Brussey

mercredi 28 octobre 2026 · Rue du Moulin · Brussey

Les sorties nature en famille Rue du Moulin Brussey

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue du Moulin
Adresse
CPIE de la Vallée de l'Ognon
Ville
70150 Brussey
Département
Haute-Saône
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Brussey

Les sorties nature en famille

Rue du Moulin CPIE de la Vallée de l’Ognon Brussey Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :
2026-10-28

Sortie nature : cherchons le hérisson. Venez prendre une dose de nature en famille en partageant un moment de Cohésion, de Complicité, de Confiance, de Connaissance. Inscriptions obligatoires. À partir de 5 ans. Places limitées.   .

Rue du Moulin CPIE de la Vallée de l’Ognon Brussey 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 75 49  mmallet@cpie-brussey.com

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English : Les sorties nature en famille

L’événement Les sorties nature en famille Brussey a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN