Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les sorties nature en famille Marmande

Les sorties nature en famille

Les sorties nature en famille Marmande mercredi 19 novembre 2025.

Les sorties nature en famille

La Filhole Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-11-19 2025-12-03 2025-12-14

Exploration plantes sauvages, création objet de la nature et jeu collectif.
Exploration plantes sauvages, création objet de la nature et jeu collectif.
Tout public dès 5 ans.
Places limitées.   .

La Filhole Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 79 17 44 

English : Les sorties nature en famille

Exploration of wild plants, creation of nature objects and group games.

German : Les sorties nature en famille

Erkundung wilder Pflanzen, Gestaltung von Naturobjekten und gemeinsames Spiel.

Italiano :

Esplorazione di piante selvatiche, creazione di oggetti naturali e giochi di gruppo.

Espanol : Les sorties nature en famille

Exploración de plantas silvestres, creación de objetos de la naturaleza y juegos en grupo.

L’événement Les sorties nature en famille Marmande a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Val de Garonne