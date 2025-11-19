Les sorties nature en famille Marmande
Les sorties nature en famille Marmande mercredi 19 novembre 2025.
Les sorties nature en famille
La Filhole Marmande Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-19
fin : 2025-12-14
2025-11-19 2025-12-03 2025-12-14
Exploration plantes sauvages, création objet de la nature et jeu collectif.
Tout public dès 5 ans.
Places limitées. .
La Filhole Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 79 17 44
English : Les sorties nature en famille
Exploration of wild plants, creation of nature objects and group games.
German : Les sorties nature en famille
Erkundung wilder Pflanzen, Gestaltung von Naturobjekten und gemeinsames Spiel.
Italiano :
Esplorazione di piante selvatiche, creazione di oggetti naturali e giochi di gruppo.
Espanol : Les sorties nature en famille
Exploración de plantas silvestres, creación de objetos de la naturaleza y juegos en grupo.
