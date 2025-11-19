Les sorties nature en famille Marmande

Les sorties nature en famille

La Filhole Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-11-19 2025-12-03 2025-12-14

Exploration plantes sauvages, création objet de la nature et jeu collectif.

Tout public dès 5 ans.

Places limitées. .

La Filhole Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 79 17 44

English : Les sorties nature en famille

Exploration of wild plants, creation of nature objects and group games.

German : Les sorties nature en famille

Erkundung wilder Pflanzen, Gestaltung von Naturobjekten und gemeinsames Spiel.

Italiano :

Esplorazione di piante selvatiche, creazione di oggetti naturali e giochi di gruppo.

Espanol : Les sorties nature en famille

Exploración de plantas silvestres, creación de objetos de la naturaleza y juegos en grupo.

