LES SORTIES NATURE PÊCHE DE L’ÉCREVISSE

Rimeize Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-31

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Une sortie de rivière à la rencontre d’une espèce invasive surprenante et des techniques qui permettent de la pêcher avec Alexandre Burtin. Matériel fourni.

Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique.

Rimeize 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 03 67

English :

A river trip to discover a surprising invasive species and the techniques used to catch it with Alexandre Burtin. Equipment supplied.

Registration required at one of our three tourist information offices.

