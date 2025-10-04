Les soudeurs du soir Rue des Moulins Lamballe-Armor
Les soudeurs du soir Rue des Moulins Lamballe-Armor samedi 4 octobre 2025.
Les soudeurs du soir
Rue des Moulins Haras National de Lamballe Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 11:00:00
fin : 2025-10-05 23:30:00
Date(s) :
2025-10-04
Exposition, démonstrations et initiations.
Dans l’enceinte du Haras de Lamballe Entrée rue des Moulins
Le samedi de 11h à 1h ( début des concert à 20h Iwishiwasa et Lukto Band)
Le dimanche de 11h à 17h .
Rue des Moulins Haras National de Lamballe Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les soudeurs du soir Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André