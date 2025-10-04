Les soudeurs du soir Rue des Moulins Lamballe-Armor

Début : 2025-10-04 11:00:00
fin : 2025-10-05 23:30:00

2025-10-04

Exposition, démonstrations et initiations.
Dans l’enceinte du Haras de Lamballe Entrée rue des Moulins
Le samedi de 11h à 1h ( début des concert à 20h Iwishiwasa et Lukto Band)
Le dimanche de 11h à 17h   .

