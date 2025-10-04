Les soudeurs du soir Rue des Moulins Lamballe-Armor

Exposition, démonstrations et initiations.

Dans l’enceinte du Haras de Lamballe Entrée rue des Moulins

Le samedi de 11h à 1h ( début des concert à 20h Iwishiwasa et Lukto Band)

Le dimanche de 11h à 17h .

