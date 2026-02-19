Les souffrances dans la cour de l’école Altkirch

Les souffrances dans la cour de l’école

La Communauté de Communes Sundgau, en partenariat avec la Ville d’Altkirch, a le plaisir de vous inviter à la conférence d’Emmanuelle Réservation obligatoire https://doodle.com/sign-up-sheet/participate/d33e3866-4d01-4e56-99a2-059a62624b60/selectPiquet.

Les souffrances dans la cour de l’école mieux armer les enfants contre le harcèlement

Dès l’école primaire et surtout au collège, certains enfants subissent le harcèlement. Face à cette souffrance, ils se sentent souvent seuls et démunis.

Emmanuelle Piquet montrera comment la thérapie brève peut rapidement donner aux enfants les clés pour sortir de ce cercle vicieux. À travers des exemples concrets tirés de sa pratique, elle partagera des outils relationnels efficaces pour apaiser durablement ces situations.

Une experte reconnue

Thérapeute spécialisée dans l’approche de l’École de Palo Alto, maître de conférences à l’Université de Liège et auteure d’une quinzaine d’ouvrages de référence, Emmanuelle Piquet s’est vu décerner le grade de Chevalier de l’Ordre du Mérite en 2019 pour ses travaux contre le harcèlement scolaire.

Cette conférence s’adresse aux parents, jeunes dès le collège, enseignants, éducateurs, professionnels de santé et du champ social, et toute personne concernée par le bien-être des enfants.

Entrée gratuite sur inscription https://doodle.com/sign-up-sheet/participate/d33e3866-4d01-4e56-99a2-059a62624b60/select

La librairie Mille Feuilles proposera les ouvrages d’Emmanuelle Piquet dans le hall de la Halle au Blé. .

English :

The Communauté de Communes Sundgau, in partnership with the Ville d’Altkirch, is pleased to invite you to Emmanuelle’s talk. Reservations required: https://doodle.com/sign-up-sheet/participate/d33e3866-4d01-4e56-99a2-059a62624b60/selectPiquet.

