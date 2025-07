Les sources de la généalogie Archives de Rennes Rennes

Les sources de la généalogie Archives de Rennes Rennes Dimanche 21 septembre, 10h30

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

**Atelier fil rouge sur le thème de la généalogie**

Les Archives de Rennes conservent de nombreux documents (état civil, recensements de population, listes électorales, etc.) incontournables pour retracer une histoire familiale. Venez découvrir les sources de la généalogie et ce que nous mettons en œuvre pour préserver ce précieux patrimoine !

Dans le cadre des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine.

Début : 2025-09-21T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00.000+02:00

Archives de Rennes 18 Avenue Jules Ferry, Rennes, France Rennes 35700