Les Sources de l’Yonne, archives vivantes !, Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray

Informations pratiques

Les Sources de l’Yonne, archives vivantes ! Dimanche 20 septembre, 15h30 Musée et site de Bibracte Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sur le site archéologique des Sources de l’Yonne

Avec cette balade à deux voix entre archéologie et biodiversité, les équipes de Bibracte et du Parc naturel régional du Morvan vous invitent à (re)découvrir les sources de l’Yonne, site exceptionnel où dialoguent depuis des millénaires patrimoines naturel et culturel !

Avec Oriane Rousselet, archéologue, responsable de la médiation à Bibracte et Eugénie Heller, animatrice au Parc naturel régional du Morvan.

Une balade imaginée dans le cadre des 10 ans de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan, en écho à l’exposition temporaire « Empreintes du sacré. À la recherche des lieux de culte gaulois en Bourgogne-Franche-Comté », présentée du 14 juin au 15 novembre 2026 au Musée de Bibracte.

Musée et site de Bibracte 2 Route Jacques-Gabriel Bulliot, 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray, France Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385865240 http://www.bibracte.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 78 79 57 -« }, {« type »: « email », « value »: « contact@parcdumorvan.org »}] Bibracte est l’exemple parfait de ce que l’on nomme un oppidum, c’est-à-dire une vaste ville fortifiée qui apparut soudainement au IIe siècle avant notre ère, en même temps que deux cents autres, construits sur un immense territoire qui s’étend de l’Atlantique jusqu’à l’Europe centrale et que l’on a l’habitude d’appeler l’Europe celtique, même s’il est impossible d’affirmer que les habitants de ce vaste espace se reconnaissaient une identité commune. Par l’autoroute A6, Bibracte est à 3h40 de Paris (sortie 22 : Pouilly-en-Auxois puis Autun) et 2h20 de Lyon (sortie 26 : Chalon-sur-Saône Sud puis Le Creusot, Etang-sur-Arroux). Parking gratuit.

Sur le site archéologique des Sources de l’Yonne

©Bibracte, A. Maillier