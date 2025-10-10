LES SOURCES ICONOGRAPHIQUES DE L’HISTOIRE DES FEMMES Saint-Brevin-les-Pins

55 boulevard de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-10-10 17:00:00

fin : 2025-10-10 18:30:00

2025-10-10

Les sources iconographiques de l’histoire des femmes aux Archives de Loire-Atlantique

Par Séverin Neveu, médiateur culturel aux Archives départementales.

Femmes au travail, femmes militantes, femmes au foyer ou femmes objets …, des sujets désormais mieux connus grâce à l’exploitation des documents écrits. Mais qu’en est-il des images ? Les Archives de Loire-Atlantique conservent des sources insoupçonnées dans leurs fonds d’affiches, de cartes postales et de photographies. Comment les retrouver et comment les exploiter ? Réponses au travers d’exemples choisis.

Conférence proposée à l’occasion de la présentation à la bibliothèque Anita Conti de La Turballe de l’exposition des Archives départementales Être femme : parcours dans les archives du 14 février au 14 mars 2025.

Conditions d’accès et informations :

En partenariat avec l’association brévinoise de généalogie

Infos et contact : 02 40 27 19 49 – abg44@laposte.net – abg44.canalblog.com

Durée : 1 h 30 Entrée libre dans la limite des places disponibles .

55 boulevard de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 72 93 20

