LES SOURDS DOUÉS Soissons

LES SOURDS DOUÉS

Parc Gouraud, 9, allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10 21:30:00

Date(s) :

2026-04-10

En 2011, quatre garçons élégamment cravatés au talent inouï créaient un spectacle musical humoristique efficace et touchant. Après plus de deux cents représentations de ce premier spectacle un peu partout en France et à l’étranger, c’est autour de leur nouvelle création Sur un Malentendu qu’ils décident de s’entourer d’une équipe renforcée composée de professionnels aguerris (du metteur en scène au magicien, du chorégraphe au chef de chant…), toujours armés de leur irrésistible humour et répertoires favoris.

Parc Gouraud, 9, allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

English :

In 2011, four elegantly-tied, incredibly talented boys created an effective and touching musical comedy show. After more than two hundred performances of this first show across France and abroad, they decided to surround themselves with a reinforced team of seasoned professionals (from director to magician, choreographer to vocal coach?) for their new creation Sur un Malentendu , still armed with their irresistible humor and favorite repertoires.

