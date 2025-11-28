Les Sourds-Doués « Sur un malentendu » Chauny

Les Sourds-Doués « Sur un malentendu »

2 Place Yves Brinon Chauny Aisne

Tarif : 6 – 6 –

6

Tarif enfant

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Sur un Malentendu est un spectacle musical humoristique du quatuor Les Sourds-Doués. Tout commence comme un concert classique, mais rapidement le récital déraille les quatre musiciens, chacun avec une personnalité déjantée (un chef autoritaire, un rêveur, un improvisateur et un pitre espiègle), se laissent emporter par leurs fantaisies. Ce chaos joyeux donne lieu à un mélange explosif de styles du classique au jazz, du tango au klezmer et à des scènes drôles, touchantes, voire conflictuelles.

Porté par une mise en scène inventive et des instruments à vent inhabituels, le spectacle séduit par sa virtuosité, son humour et son originalité. Un moment musical familial à la fois débridé, sensible et incontournable. 6 .

2 Place Yves Brinon Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 23 52

