Les Souriants en Fête Cogny
Les Souriants en Fête Cogny vendredi 21 novembre 2025.
Les Souriants en Fête
22 Imp. du Ricottier Cogny Rhône
Début : 2025-11-21 10:00:00
fin : 2025-11-23 22:00:00
Date(s) :
2025-11-21
Les Souriants en Fête les 21, 22 et 23 nov vins, musique et cochons dans les vignes !
Dates 21, 22 et 23 novembre 2025
Horaires à partir de 10h
Lieu 22 Imp. du Ricottier, 69640 Cogny
️ Entrée gratuite
.
22 Imp. du Ricottier Cogny 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 89 48 52 maxime@lessouriants.com
English :
? Les Souriants en Fête on Nov. 21, 22 and 23 ? wine, music and pigs in the vineyard!
Dates: November 21, 22 and 23, 2025
Times: from 10am
Location: 22 Imp. du Ricottier, 69640 Cogny
? Free admission
German :
? Les Souriants en Fête am 21., 22. und 23. Nov? Weine, Musik und Schweine in den Weinbergen!
Datum: 21., 22. und 23. November 2025
Uhrzeit: ab 10 Uhr
Ort: 22 Imp. du Ricottier, 69640 Cogny
? Freier Eintritt
Italiano :
? Les Souriants en Fête il 21, 22 e 23 novembre vino, musica e maiali nelle vigne!
Date: 21, 22 e 23 novembre 2025
Orario: dalle 10.00
Luogo: 22 Imp. du Ricottier, 69640 Cogny
? Ingresso libero
Espanol :
? Les Souriants en Fête los días 21, 22 y 23 de noviembre: ¡vino, música y cerdos en las viñas!
Fechas: 21, 22 y 23 de noviembre de 2025
Horario: a partir de las 10.00 h
Lugar: 22 Imp. du Ricottier, 69640 Cogny
? Entrada gratuita
L’événement Les Souriants en Fête Cogny a été mis à jour le 2025-11-14 par Beaujolais Tourisme