​ Les Souriants en Fête les 21, 22 et 23 nov vins, musique et cochons dans les vignes !



Dates 21, 22 et 23 novembre 2025

Horaires à partir de 10h

Lieu 22 Imp. du Ricottier, 69640 Cogny

️ Entrée gratuite

.

22 Imp. du Ricottier Cogny 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 89 48 52 maxime@lessouriants.com

English :

? Les Souriants en Fête on Nov. 21, 22 and 23 ? wine, music and pigs in the vineyard!



Dates: November 21, 22 and 23, 2025

Times: from 10am

Location: 22 Imp. du Ricottier, 69640 Cogny

? Free admission

German :

? Les Souriants en Fête am 21., 22. und 23. Nov? Weine, Musik und Schweine in den Weinbergen!



Datum: 21., 22. und 23. November 2025

Uhrzeit: ab 10 Uhr

Ort: 22 Imp. du Ricottier, 69640 Cogny

? Freier Eintritt

Italiano :

? Les Souriants en Fête il 21, 22 e 23 novembre vino, musica e maiali nelle vigne!



Date: 21, 22 e 23 novembre 2025

Orario: dalle 10.00

Luogo: 22 Imp. du Ricottier, 69640 Cogny

? Ingresso libero

Espanol :

? Les Souriants en Fête los días 21, 22 y 23 de noviembre: ¡vino, música y cerdos en las viñas!



Fechas: 21, 22 y 23 de noviembre de 2025

Horario: a partir de las 10.00 h

Lugar: 22 Imp. du Ricottier, 69640 Cogny

? Entrada gratuita

L’événement Les Souriants en Fête Cogny a été mis à jour le 2025-11-14 par Beaujolais Tourisme