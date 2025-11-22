Les soutanes vertes de la Vienne dans la Résistance. Conférence du CCHA Par Jean-Marie AUGUSTIN, Professeur émérite de l’Université de Poitiers. Grande salle de La Gornière Châtellerault

Les soutanes vertes de la Vienne dans la Résistance. Conférence du CCHA Par Jean-Marie AUGUSTIN, Professeur émérite de l’Université de Poitiers.

Grande salle de La Gornière 15 rue de La Gornière Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

**Les soutanes vertes de la Vienne dans la Résistance. Conférence du CCHA**

* Par Jean-Marie AUGUSTIN, Professeur émérite de l’Université de Poitiers. le conférencier proposera l’ouvrage publié chez La Geste dans le cadre des travaux de l’association sur le clergé résistant dans la Vienne . Il insistera plus particulièrement lors de cette conférence sur le rôle de certains curés de nos campagnes en 1939-1945, d’où le titre des Soutanes vertes . .

Grande salle de La Gornière 15 rue de La Gornière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Les soutanes vertes de la Vienne dans la Résistance. Conférence du CCHA Par Jean-Marie AUGUSTIN, Professeur émérite de l’Université de Poitiers.

German : Les soutanes vertes de la Vienne dans la Résistance. Conférence du CCHA Par Jean-Marie AUGUSTIN, Professeur émérite de l’Université de Poitiers.

Italiano :

Espanol : Les soutanes vertes de la Vienne dans la Résistance. Conférence du CCHA Par Jean-Marie AUGUSTIN, Professeur émérite de l’Université de Poitiers.

L’événement Les soutanes vertes de la Vienne dans la Résistance. Conférence du CCHA Par Jean-Marie AUGUSTIN, Professeur émérite de l’Université de Poitiers. Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne