Les soutanes vertes de la Vienne dans la Résistance. Conférence du CCHA Par Jean-Marie AUGUSTIN, Professeur émérite de l'Université de Poitiers. Grande salle de La Gornière Châtellerault samedi 22 novembre 2025.
Grande salle de La Gornière 15 rue de La Gornière Châtellerault Vienne
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Par Jean-Marie AUGUSTIN, Professeur émérite de l'Université de Poitiers. le conférencier proposera l'ouvrage publié chez La Geste dans le cadre des travaux de l'association sur le clergé résistant dans la Vienne . Il insistera plus particulièrement lors de cette conférence sur le rôle de certains curés de nos campagnes en 1939-1945, d'où le titre des Soutanes vertes .
Grande salle de La Gornière 15 rue de La Gornière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
