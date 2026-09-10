LES SOUTERRAINS ALLEMANDS, souterrains allemands, Montreuil-sur-Mer
dimanche 20 septembre 2026 · souterrains allemands · Montreuil-sur-Mer
Informations pratiques
LES SOUTERRAINS ALLEMANDS Dimanche 20 septembre, 14h00 souterrains allemands Pas-de-Calais
jauge limitée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
gratuit | jauge limitée | commentaires sur place | Départ toutes les 20 minutes | à partir de la rue Carnot, suivre le fléchage | informations : 03 21 06 04 27 ou accueil@destinationmontreuilsurmer.com | animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO
souterrains allemands rue carnot 62170 montreuil sur mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « mailto:accueil@destinationmontreuilsurmer.com »}]
gratuit | jauge limitée | commentaires sur place | Départ toutes les 20 minutes | à partir de la rue Carnot, suivre le fléchage | informations : 03 21 06 04 27 ou | animée par le service d’Animation…
©OTMCO
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