Les souvenirs de Marceline Expérimente le quotidien de 1940 ! Edition de Noël

Le Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 16:00:00

fin : 2025-12-30 17:30:00

Date(s) :

2025-12-26 2025-12-30

Le vendredi 26 et le mardi 30 décembre de 14h30 à 16h et de 16h à 17h30, découvrez les souvenirs de Marceline et pour la fin de l’année quelques anecdotes sur les Noëls pendant la guerre !

Places limitées Réservation obligatoire

En 1940 entre les pénuries et l’absence de technologies le quotidien est bien différent d’aujourd’hui. Sabots, lessive maison et écriture à la plume rythment les journées des Français.

À l’approche de Noël, découvrez comment les familles tentaient de préserver la magie des fêtes malgré les privations et comment se manifestait la solidarité à cette période de l’année.

Le vendredi 26 et le mardi 30 décembre de 14h30 à 16h et de 16h à 17h30, découvrez les souvenirs de Marceline et pour la fin de l’année quelques anecdotes sur les Noëls pendant la guerre !

Pourrez-vous faire preuve d’autant d’application que Marceline à l’école ? Quelle force faut-il pour laver un drap à la main ? Quels trésors contenaient les colis envoyés aux prisonniers de guerre ? Venez expérimentez avec nous la vie d’autrefois !

Sur billet d’entrée du Mémorial (donne également accès à la visite du musée)

A partir de 5 ans durée 1h30 maximum présence d’un adulte accompagnant obligatoire.

Places limitées Réservation obligatoire au 02 31 20 02 97 ou sur info@memorial-falaise.fr .

Le Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97 info@memorial-falaise.fr

English : Les souvenirs de Marceline Expérimente le quotidien de 1940 ! Edition de Noël

On Friday, December 26th and Tuesday, December 30th, from 2.30 to 4pm and 4 to 5.30pm, discover Marceline?s memories and, for the end of the year, some anecdotes about Christmas during the war!

Places are limited booking essential

German : Les souvenirs de Marceline Expérimente le quotidien de 1940 ! Edition de Noël

Am Freitag, den 26. und Dienstag, den 30. Dezember von 14:30 bis 16:00 Uhr und von 16:00 bis 17:30 Uhr können Sie Marcelines Erinnerungen entdecken und zum Jahresende einige Anekdoten über Weihnachten während des Krieges erfahren!

Begrenzte Plätze Reservierung erforderlich

Italiano :

Venerdì 26 e martedì 30 dicembre dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 17.30, scoprite i ricordi di Marceline e, alla fine dell’anno, alcuni aneddoti sul Natale durante la guerra!

I posti sono limitati Prenotazione obbligatoria

Espanol :

El viernes 26 y el martes 30 de diciembre, de 14:30 a 16:00 y de 16:00 a 17:30, descubra los recuerdos de Marceline y, a finales de año, ¡algunas anécdotas sobre la Navidad durante la guerra!

Plazas limitadas Imprescindible reservar

L’événement Les souvenirs de Marceline Expérimente le quotidien de 1940 ! Edition de Noël Falaise a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Falaise Suisse Normande