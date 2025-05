Les spectacles en famille | Époque 2025 – Caen, 24 mai 2025 07:00, Caen.

Calvados

Les spectacles en famille | Époque 2025 2 Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Début : Samedi Samedi 2025-05-24

fin : 2025-05-25

2025-05-24

Parmi les rendez-vous à ne pas manquer

Un théâtre d’objets et de marionnettes accessibles aux tout petits “L’inventaire de la chambre à histoires” avec la Compagnie C’est la pause !

Samedi 24 mai à 16h et 17h30. Dimanche 25 mai à 10h. Hôtel de ville Théâtre éphémère

Dès 3 ans. Durée 35min.

Une lecture dessinée et musicale saisissante “Les 9 vies extraordinaires de la Princesse Gaya” avec Alex Cousseau, Anne Cortey, Régis Lejonc, Henri Meunier, Thomas Scotto et Cécile Roumiguière.

Dimanche 25 mai à 11h. Centre Chorégraphique National halle noire.

Dès 7 ans. Durée 1h.

Un spectacle de théâtre et ombres “Le jour où j’ai rencontré Oscar” avec la Compagnie Bientôt avril, qui saura traiter les peurs d’enfance.

Samedi 24 mai à 10h. Hôtel de ville Théâtre éphémère

Dès 6 ans. Durée 45 min.

Une lecture musicale qui enseigne la bienveillance et le respect de la nature, “Le Roi Lune” par Gilles Abier, Isabelle Gaillard et Eloi Tembremande.

Samedi 24 mai à 14h. Hôtel de ville Théâtre éphémère

Dès 6 ans. Durée 30 min.

Une lecture musicale “PHILO au fil de l’eau” avec Alice Brière-Haquet et Lisa Bedini. Attention, attention, l’Arche Philonimo* va partir !

Dimanche 25 mai à 11h30. Hôtel de ville Théâtre éphémère

Tout public. Durée 45 min.

La joyeuse comédie musicale “Les chants d’Ulysse” pour réviser ses classiques avec la Compagnie La Malherbe.

Dimanche 25 mai à 11h30 et 15h30. Quartier Lorge -Théatrion

Dès 9 ans. Durée 1h15.

2 Impasse Duc Rollon

Caen 14000 Calvados Normandie epoque@caen.fr

English : Les spectacles en famille | Époque 2025

Not-to-be-missed events include:

Object and puppet theater for the very young: L?inventaire de la chambre à histoires? with Compagnie C?est la pause!

Saturday, May 24 at 4pm and 5:30pm. Sunday, May 25 at 10am. Hôtel de ville Théâtre éphémère

Ages 3 and up. Running time 35min.

Les 9 vies extraordinaires de la Princesse Gaya? with Alex Cousseau, Anne Cortey, Régis Lejonc, Henri Meunier, Thomas Scotto and Cécile Roumiguière.

Sunday, May 25, 11am. Center Chorégraphique National ? halle noire.

Ages 7 and up. Duration: 1 hour.

Le jour où j?ai rencontré Oscar? with Compagnie Bientôt avril, a theater and shadow show that addresses childhood fears.

Saturday, May 24, 10am. Hôtel de ville Théâtre éphémère

Ages 6 and up. Duration: 45 min.

A musical reading that teaches benevolence and respect for nature, Le Roi Lune? by Gilles Abier, Isabelle Gaillard and Eloi Tembremande.

Saturday, May 24, 2pm. Town Hall ? Théâtre éphémère

Ages 6 and up. Duration 30 min.

A musical reading ?PHILO au fil de l?eau? with Alice Brière-Haquet and Lisa Bedini. Attention, attention, l?Arche Philonimo* is about to leave!

Sunday, May 25 at 11:30 am. Town Hall ? Théâtre éphémère

All audiences. Duration: 45 min.

The joyous musical comedy « Les chants d?Ulysse? to brush up on your classics with Compagnie La Malherbe.

Sunday, May 25, 11:30 a.m. and 3:30 p.m. Quartier Lorge -Théatrion

Ages 9 and up. Running time 1h15.

German : Les spectacles en famille | Époque 2025

Zu den Terminen, die Sie nicht verpassen sollten, gehören

Ein Objekt- und Marionettentheater für die ganz Kleinen: L?inventaire de la chambre à histoires? mit der Compagnie C?est la pause!

Samstag, den 24. Mai um 16 Uhr und 17:30 Uhr. Sonntag, den 25. Mai um 10 Uhr. Rathaus Vergängliches Theater

Ab 3 Jahren. Dauer 35min.

Eine packende gezeichnete und musikalische Lesung: ?Die 9 außergewöhnlichen Leben der Prinzessin Gaya? mit Alex Cousseau, Anne Cortey, Régis Lejonc, Henri Meunier, Thomas Scotto und Cécile Roumiguière.

Sonntag, den 25. Mai um 11 Uhr. Centre Chorégraphique National ? halle noire.

Ab 7 Jahren. Dauer 1 Stunde.

Eine Theater- und Schattenaufführung: « Le jour où j’ai rencontré Oscar » (Der Tag, an dem ich Oscar traf) mit der Compagnie Bientôt avril, die sich mit den Ängsten der Kindheit auseinandersetzen wird.

Samstag, 24. Mai, 10 Uhr. Rathaus Vergängliches Theater

Ab 6 Jahren. Dauer: 45 Min.

Eine musikalische Lesung, die Wohlwollen und Respekt vor der Natur lehrt, Le Roi Lune? von Gilles Abier, Isabelle Gaillard und Eloi Tembremande.

Samstag, den 24. Mai um 14 Uhr. Rathaus der Stadt ? Vergängliches Theater

Ab 6 Jahren. Dauer 30 Min.

Eine musikalische Lesung ?PHILO au fil de l’eau? mit Alice Brière-Haquet und Lisa Bedini. Achtung, Achtung, die Arche Philonimo* geht los!

Sonntag, den 25. Mai um 11:30 Uhr. Rathaus der Stadt ? Vergängliches Theater

Für alle Altersgruppen. Dauer: 45 Min.

Das fröhliche Musical « Die Gesänge des Odysseus » zum Wiederholen der Klassiker mit der Compagnie La Malherbe.

Sonntag, den 25. Mai um 11:30 und 15:30 Uhr. Viertel Lorge -Théatrion

Ab 9 Jahren. Dauer 1 Stunde 15 Minuten.

Italiano :

Tra gli eventi da non perdere:

Teatro degli oggetti e delle marionette per i più piccoli: L’inventore della camera delle meraviglie con la Compagnie C’est la pause!

Sabato 24 maggio alle 16.00 e alle 17.30. Domenica 25 maggio alle 10.00. Municipio Théâtre éphémère

A partire dai 3 anni. Durata 35 minuti.

Un’avvincente lettura comica e musicale: « Le 9 vite straordinarie della principessa Gaya » con Alex Cousseau, Anne Cortey, Régis Lejonc, Henri Meunier, Thomas Scotto e Cécile Roumiguière.

Domenica 25 maggio alle 11.00. Centre Chorégraphique National? halle noire.

Dai 7 anni in su. Durata: 1 ora.

Le jour où j’ai rencontré Oscar?, un gioco di ombre della Compagnie Bientôt avril, vi aiuterà ad affrontare le vostre paure infantili.

Sabato 24 maggio alle 10.00. Municipio Théâtre éphémère

Dai 6 anni in su. Durata: 45 min.

Una lettura musicale che insegna la gentilezza e il rispetto per la natura, Le Roi Lune? di Gilles Abier, Isabelle Gaillard e Eloi Tembremande.

Sabato 24 maggio alle 14.00. Municipio? Teatro dell’Anima

A partire dai 6 anni. Durata 30 minuti.

Lettura musicale « PHILO au fil de l’eau » con Alice Brière-Haquet e Lisa Bedini. Attenzione, attenzione, l’Arca di Philonimo* sta per partire!

Domenica 25 maggio alle 11.30. Municipio ? Teatro dell’Opera

Per tutti i pubblici. Durata: 45 min.

Il gioioso musical « Les chants d’Ulysse » per ripassare i classici con la Compagnie La Malherbe.

Domenica 25 maggio alle 11.30 e alle 15.30. Quartiere di Lorge-Theatrion

Dai 9 anni in su. Durata: 1 ora e 15 minuti.

Espanol :

Entre los actos que no hay que perderse:

¡Teatro de objetos y marionetas para los más pequeños: L?inventaire de la chambre à histoires? con la Compagnie C?est la pause!

Sábado 24 de mayo a las 16.00 y 17.30 h. Domingo 25 de mayo a las 10:00 h. Ayuntamiento Théâtre éphémère

A partir de 3 años. Duración 35 min.

Una apasionante lectura cómica y musical: « Las 9 vidas extraordinarias de la princesa Gaya » con Alex Cousseau, Anne Cortey, Régis Lejonc, Henri Meunier, Thomas Scotto y Cécile Roumiguière.

Domingo 25 de mayo a las 11.00 h. Centre Chorégraphique National ? halle noire.

A partir de 7 años. Duración: 1 hora.

Le jour où j?ai rencontré Oscar?, una obra de teatro de sombras de la Compagnie Bientôt avril, le ayudará a enfrentarse a sus miedos infantiles.

Sábado 24 de mayo a las 10 h. Ayuntamiento Théâtre éphémère

A partir de 6 años. Duración: 45 min.

Una lectura musical que enseña la bondad y el respeto por la naturaleza, Le Roi Lune? de Gilles Abier, Isabelle Gaillard y Eloi Tembremande.

Sábado 24 de mayo a las 14:00 h. Ayuntamiento ? Teatro éphémère

A partir de 6 años. Duración 30 min.

Una lectura musical « PHILO au fil de l?eau » con Alice Brière-Haquet y Lisa Bedini. Atención, atención, ¡el Arca Philonimo* está a punto de salir!

Domingo 25 de mayo a las 11.30 h. Ayuntamiento ? Théâtre éphémère

Todos los públicos. Duración: 45 min.

El alegre musical « Les chants d’Ulysse » para repasar los clásicos con la Compagnie La Malherbe.

Domingo 25 de mayo a las 11.30 h y a las 15.30 h. Barrio de Lorge-Theatrion

A partir de 9 años. Duración: 1 hora y 15 minutos.

