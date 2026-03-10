Les spectacles nocturnes aux arènes L’ Amphithéâtre romain Arles
Les spectacles nocturnes aux arènes L’ Amphithéâtre romain Arles lundi 13 juillet 2026.
Les spectacles nocturnes aux arènes
Du 13/07 au 17/08/2026 le lundi à partir de 21h. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-07-13
Tout l’été, Ludi organisation met de l’animation dans les arènes.
Programme à venir .
L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
All summer long, Ludi organisation brings entertainment to the arenas.
L’événement Les spectacles nocturnes aux arènes Arles a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme d’Arles