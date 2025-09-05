Les Spiritains en fête Bayonne

Un grand moment pour le quartier, une rencontre avec les bayonnais, qui le désignent sur leur agenda comme rendez-vous annuel. La programmation a été pensée pour la famille avec des animations sportives et culturelles pour les petits et les grands, suivies d’un repas convivial ! .

Quartier Saint-Esprit Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

