Les stages de Sensibilisation Cirque en Scène à Niort Niort

Les stages de Sensibilisation Cirque en Scène à Niort Niort lundi 20 octobre 2025.

Les stages de Sensibilisation Cirque en Scène à Niort

30 Chemin des Coteaux de Ribray Niort Deux-Sèvres

Tarif : 96 – 96 – 180 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-27

4-7 ans (10h/12h) Initiation et découverte des Arts du Cirque.

Apprendre en s’amusant, créer en rigolant et montrer pour rire !

7-15 ans à la journée (10h/12h 13h30/16h) Initiation aux arts du Cirque et du travail sur les différentes techniques affiliées.

S’enrichir des savoirs- faire pour proposer de nouvelles approches. Chaque projet se finalise par une proposition ou présentation, échange ou partage en fin de semaine, pour le plaisir.

Prévoir un pique-nique pour le midi

De 43 à 90 € pour les 4-7 ans (matinées)

De 96 à 180€ pour les 7-15 ans (journées complètes)

+

Licence F.F.E.C. (7.60€ )+ Adhésion école

Enfant (6 €)

Contactez-nous au 05 49 35 56 71 ou par mail accueil@cirque-scene.fr

Un accueil est possible pour les enfants le matin à partir de 9 heures et le soir jusqu’à 17 heures, à raison de 2 € par jour .

30 Chemin des Coteaux de Ribray Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 56 71 accueil@cirque-scene.fr

English :

German : Les stages de Sensibilisation Cirque en Scène à Niort

Italiano :

Espanol : Les stages de Sensibilisation Cirque en Scène à Niort

L’événement Les stages de Sensibilisation Cirque en Scène à Niort Niort a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Niort Marais Poitevin