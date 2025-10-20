Les stages de Sensibilisation Cirque en Scène à Niort Niort
Les stages de Sensibilisation Cirque en Scène à Niort
30 Chemin des Coteaux de Ribray Niort Deux-Sèvres
Tarif : 96 – 96 – 180 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-31
2025-10-20 2025-10-27
4-7 ans (10h/12h) Initiation et découverte des Arts du Cirque.
Apprendre en s’amusant, créer en rigolant et montrer pour rire !
7-15 ans à la journée (10h/12h 13h30/16h) Initiation aux arts du Cirque et du travail sur les différentes techniques affiliées.
S’enrichir des savoirs- faire pour proposer de nouvelles approches. Chaque projet se finalise par une proposition ou présentation, échange ou partage en fin de semaine, pour le plaisir.
Prévoir un pique-nique pour le midi
De 43 à 90 € pour les 4-7 ans (matinées)
De 96 à 180€ pour les 7-15 ans (journées complètes)
Licence F.F.E.C. (7.60€ )+ Adhésion école
Enfant (6 €)
Contactez-nous au 05 49 35 56 71 ou par mail accueil@cirque-scene.fr
Un accueil est possible pour les enfants le matin à partir de 9 heures et le soir jusqu’à 17 heures, à raison de 2 € par jour .
30 Chemin des Coteaux de Ribray Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 56 71 accueil@cirque-scene.fr
German : Les stages de Sensibilisation Cirque en Scène à Niort
Espanol : Les stages de Sensibilisation Cirque en Scène à Niort
