Les stages des Ateliers de Kernad Les Ateliers de Kernad Bersac-sur-Rivalier

Les Ateliers de Kernad organisent régulièrement des stages. Chaque créateur dans l’âme peut trouver son bonheur parmi les thèmes suivants sculpture modelage forme organique, écriture, émaillage jus d’oxydes, techniques mixtes, céramique, collage, art floral, porcelaine papier, vitrail, cuissons au raku, peintures végétales, art singulier, identification arbres et bourgeons, plantes et cosmétiques .
Les Ateliers de Kernad 35 Lieu-dit Beaubiat Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 13 24 11 ateliers.kernad@gmail.com
