Les Stages du H d’Hiver – Handball Palais des Sports Beaulieu / H Arena Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-23 08:30 – 18:30

Gratuit : non Sur inscription – A partir de 160 € Sur inscription – A partir de 160 € Le tarif comprend les 3 jours de stages dans les infrastructures du HBC Nantes, le club professionnel de handball de Nantes. Les repas du midi sont pris en charge par l’association du HBC Nantes. À cela peuvent s’ajouter des packs d’équipement (tenue d’entraînement, accessoires, etc.). Toutes les informations complémentaires se trouvent sur le site internet du hbc-nantais.fr Jeune Public – Age minimum : 9 et Age maximum : 11

Stage de 3 jours, du 23 au 25 février 2026 de 8h30 à 18h30 ???? Au programme de cette édition hivernale :• Des entraînements de handball animés par les éducateurs du club,• Des activités sportives complémentaires pour varier les plaisirs,• Une sortie extérieure pour changer d’air,• Et un tournoi final plein de surprises, organisé dans un lieu mystère… ???? ???????? À qui s’adressent les stages ?Les inscriptions sont ouvertes :• Aux filles et garçons nés de 2015 à 2017, licenciés FFHB,• Aux licenciés du HBC Nantes des catégories U10/U11 (nés entre 2015 et 2018). ???? InscriptionsLes inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 février 2026. Les places étant limitées, nous vous conseillons de vous inscrire rapidement ! ???? Toutes les informations et le formulaire d’inscription sont disponibles sur hbc-nantais.fr

Palais des Sports Beaulieu / H Arena Île de Nantes Nantes 44200



Afficher la carte du lieu Palais des Sports Beaulieu / H Arena et trouvez le meilleur itinéraire

