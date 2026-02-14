Les Stages du H d’Hiver – Handball, Palais des Sports Beaulieu, Nantes

Les Stages du H d’Hiver – Handball Lundi 23 février, 08h30 Palais des Sports Beaulieu Loire-Atlantique

Sur inscription – A partir de 160 €

Début : 2026-02-23T08:30:00+01:00 – 2026-02-23T18:30:00+01:00

Fin : 2026-02-23T08:30:00+01:00 – 2026-02-23T18:30:00+01:00

Stage de 3 jours, du 23 au 25 février 2026 de 8h30 à 18h30

Au programme de cette édition hivernale :

• Des entraînements de handball animés par les éducateurs du club,

• Des activités sportives complémentaires pour varier les plaisirs,

• Une sortie extérieure pour changer d’air,

• Et un tournoi final plein de surprises, organisé dans un lieu mystère…

À qui s’adressent les stages ?

Les inscriptions sont ouvertes :

• Aux filles et garçons nés de 2015 à 2017, licenciés FFHB,

• Aux licenciés du HBC Nantes des catégories U10/U11 (nés entre 2015 et 2018).

Inscriptions

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 février 2026. Les places étant limitées, nous vous conseillons de vous inscrire rapidement !

Toutes les informations et le formulaire d’inscription sont disponibles sur hbc-nantais.fr

Palais des Sports Beaulieu 5 Rue André Tardieu, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Les Stages du H reviennent pendant les vacances de février pour offrir aux jeunes une immersion sportive unique au cœur des infrastructures des joueurs professionnels ! Stages Handball