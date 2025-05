Les stages du Ranch et Ferme du Saut du Loup – Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne, 1 juillet 2025 07:00, Miramont-de-Guyenne.

Lot-et-Garonne

Les stages du Ranch et Ferme du Saut du Loup Rue Pierre Clerjou Lac du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-01

fin : 2025-08-31

2025-07-01

Stage ferme nourrir, nettoyer et soigner les animaux. Stage ranch créer une relation avec son cheval/poney, cours d’équitation, balades et/ou randonnées. Cours attelage et voltige. Promenades et visites de la ferme. Possibilité de promenade en calèche. Sur réservation uniquement.

Rue Pierre Clerjou Lac du Saut du Loup

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 44 50 10 ranchdusautduloup@gmail.com

English : Les stages du Ranch et Ferme du Saut du Loup

Farm internship: feeding, cleaning and caring for the animals. Ranch course: create a relationship with your horse/pony, riding lessons, rides and/or hikes. Driving and acrobatics lessons. Walks and visits of the farm. Possibility of carriage rides. On reservation only.

German : Les stages du Ranch et Ferme du Saut du Loup

Praktikum auf dem Bauernhof: Tiere füttern, säubern und pflegen. Ranchpraktikum: Eine Beziehung zu seinem Pferd/Pony aufbauen, Reitunterricht, Ausritte und/oder Wanderungen. Kurse für Gespannfahren und Voltigieren. Spaziergänge und Besuche auf dem Bauernhof. Möglichkeit zu Kutschfahrten. Nur nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Corso di fattoria: alimentazione, pulizia e cura degli animali. Corso di Ranch: creazione di un rapporto con il cavallo/pony, lezioni di equitazione, passeggiate e/o escursioni. Lezioni di guida e di acrobazia. Passeggiate e visite alla fattoria. Possibilità di passeggiate in carrozza. Solo su prenotazione.

Espanol : Les stages du Ranch et Ferme du Saut du Loup

Curso de granja: alimentación, limpieza y cuidado de los animales. Curso de rancho: crear una relación con su caballo/poni, clases de equitación, paseos y/o excursiones. Clases de conducción y acrobacia. Paseos y visitas a la granja. Posibilidad de paseos en carruaje. Sólo con reserva previa.

